Hoy Estado de México – septiembre 28, 2021

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja a nivel mundial para localizar y detener a la conductora de televisión Laura Bozzo.

Autoridades del gobierno federal dieron a conocer que dicha ficha se emitió recientemente a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), y se notificó a los 195 países que forman parte de la organización.

Hace unas semanas fue girada una orden de aprensión en contra de la presentadora peruana, después de haberse negado a entregarse voluntariamente en el penal de Santiaguito, en el Estado de México.

Laura tenía que ingresar de propio pie luego de haber sido vinculada a proceso por presuntamente haber puesto a la venta un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La propiedad en resguardo de las autoridades garantizaba el pago de una deuda de Bozzo de 12 millones 760 mil 071 pesos.

Ella promovió un amparo para que no la detuvieran, pero Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, no le concedió la suspensión definitiva, con la que quería evitar su detención.

Pero el juez Ortiz Marmolejo indicó mediante un acuerdo judicial que Laura Bozzo no arribó al juzgado y no entregó su pasaporte como se le solicitó, por lo que al desobedecer dicha resolución no se podía conceder la medida cautelar.

El ilícito por el cual se le acusa no amerita prisión preventiva oficiosa, sin embargo, la FGR solicitó al juez de control que le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el riesgo latente de eludir la justicia, por la capacidad económica con la que cuenta, así como por los contactos que tiene.

Laura ha sido relacionada en varios escándalos de carácter político en su natal Perú y ha sido denunciada por personas públicas en México.

En 2018 se supo que la conductora tenía una deuda de 17 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, y que había agotado todas las instancias judiciales para impugnar dicha deuda.