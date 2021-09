Hoy Estado de México – septiembre 21, 2021

La polémica conductora Laura Bozzo reapareció en redes sociales después de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera una ficha roja a través de la Interpol y de que se le negara la suspensión de la orden de aprensión que existe en su contra por defraudación fiscal.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, publicó la peruana a través de su cuenta de Twitter.