Hoy estado de México – septiembre 26, 2021

Doug y Dedra Simmons, de Chicago, Estados Unidos, celebraron su boda en un resort de Jamaica, por lo que invitaron a los familiares y amigos más cercanos, pero algunos de ellos les fallaron y no pudieron asistir, por lo que la enfurecida tomó cartas en el asunto.

A quienes no pudieron asistir y no cancelaron su invitación, esta pareja de recién casados les envió a su casa una factura de 240 dólares, sí, aunque parece chiste, pero es anécdota.

El nuevo esposo Doug Simmons dio una entrevista al New York Post luego de que su factura rodara por todo internet volviéndose viral, y explicó que no lo hacen por dinero, sino porque se sintieron heridos por esos plantones.

“Hasta cuatro veces preguntamos ‘¿Vas a poder venir?’ y seguían diciendo que sí. Nadie me dijo ni me escribió ‘Oye, no podemos ir”, dijo el resentido novio.

“Si me dicen que no pueden ir, lo entiendo, pero que no me digan nada y me dejen pagar por ellos y sus ‘más uno’… cuatro personas se convirtieron en ocho. Me lo tomé como algo personal”, agregó.