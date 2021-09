Arturo Callejo-septiembre 02, 2021

El cerro Tanamato es uno de los cinco que circundan la capital del Estado de México en su parte norte y es considerado por las autoridades municipales como zona de riesgo para 130 casas que son habitadas por 551 personas quienes han sido notificadas sobre el peligro que corren al seguir en el punto con afloramientos rocosos.

Lo que han hecho las autoridades del municipio mexiquense, es cubrir con malla ciclónica las enormes piedras que amenazan con desgajarse ante un posible reblandecimiento en esta época de lluvias, así como apuntalar con concreto las zonas de riesgo, pues pulverizar los elementos resultaría bastante costoso.

La señora Rosa López Pérez, quien vivía con su familia en la zona de peligro de la delegación de Santiago Miltepec, recordó que hace 15 años, cuando se desprendieron algunas rocas, cuatro casas resultaron afectadas y sus moradores se fueron a vivir a otras partes de la capital mexiquense.

Por fortuna, agregó, en esa ocasión nadie perdió la vida, pero el susto fue grande cuando escucharon en la noche cómo tronaba el cerro y las piedras se desprendían.

“Hace años hubo un deslizamiento de rocas enormes, eran toneladas de rocas que cayeron sobre las casas, yo ya no vivo aquí por el mismo riesgo, de por sí, Protección Civil nos dijo que ya no podía ser habitable esta zona. La señora Petra Quintana Muñoz, que vive arriba de donde yo vivía, se tuvo que retirar porque se quedó sin casa, cuando construimos no sabíamos de los riesgos, lamentablemente no sabíamos, por eso construimos, en aquél entonces se fueron cuatro familias porque fueron las más afectadas, fueron mi hermana, mi comadre y mi hermano, a mi hermana se le destruyó toda la sala, a mi hermano fueron las recámaras de arriba y a mi comadre fue toda su casa”, recordó la ahora avecindada en los ejidos de Santiago Miltepec.

Agregó la señora Rosa que ya vivían con miedo una vez que escuchaban los truenos y relámpagos de la temporada de lluvias, “ya llevaba 32 años viviendo ahí, de hecho muchos vecinos sabemos que ya no se puede fincar, ya no se puede construir, ya nada, porque es un peligro.

Por su parte, Mónica Sámano Estrada, manifestó que lleva 25 años viviendo en la zona del cerro Tanamato y afirmó no tener miedo de seguir habitando su casa, pues en todos lados existe riesgo, “gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado nada, pero donde quiera hay riesgo, ¿tiene miedo?, la verdad no, ya tengo 25 años aquí y pues no, para mi ya es algo cotidiano estar aquí, yo estoy habituada, sin problema, sí nos dio mucho miedo al ver cómo se impactaron las piedras en las casas de los vecinos y salimos a ver si necesitaban algo”.

Lo único que pide Mónica, junto con su esposo Cecilio Guadalupe Muñoz, es que Protección Civil de Toluca, le derrame unos árboles que hay a un costado de su vivienda, pues con el aire de la temporada amenazan con caer.

“Pedimos a Protección Civil que haga algo con esas ramas de esos árboles, es lo único que pedimos, cuando oí una tromba hace años se cayó una rama pero parece un árbol, esa rama que está allá está rota, se sostiene por el árbol, pero está muy peligrosa, cuando hay vendavales truena bastante. El temor de vivir aquí lo tengo, es una zona muy inestable”, reconoció Guadalupe Muñoz.