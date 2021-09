Jesús Hernández – septiembre 21, 2021

La organización Amnistía Internacional advirtió que las investigaciones sobre feminicidios precedidos de una desaparición que ha llevado a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentan graves deficiencias por inacción y deficiencia de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, por lo que urgió a la institución a incrementar los recursos humanos y financieros de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a fin de que investigue este tipo de delitos de manera eficiente, además de diseñar capacitaciones relacionadas con desapariciones y muertes violentas de mujeres, con un enfoque de género.

Y es que, de acuerdo con el informe “Juicio a la justicia, deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos desaparición en el Estado de México” de Amnistía Internacional, en los casos de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018, existieron deficiencias en las investigaciones penales.

“Las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”, explicó la directora Ejecutiva de la organización, Edith Olivares Ferreto.