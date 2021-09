Hoy Estado de México – septiembre 21, 2021

El amigo de un hombre abusó sexualmente de su hija de seis años de edad, por lo que el padre al descubrirlo, lo obligó a que cavara su propia tumba, esto sucedió en Rusia.

El padre de la menor perdió la cabeza cuando encontró un video en el celular de su mejor amigo, Oleg Sviridov, donde se le observa violando a su hija, de acuerdo con el medio británico The Sun.

Aparte de dicha grabación, se descubrió que el sujeto había abusado también de dos pequeñas más que residían en la localidad, una de cinco y otra de ocho años de edad.

La esposa del hombre declaró que el 25 de agosto pasado volvió a su vivienda luego de su trabajo y encontró a su marido peleando.

“Estaba histérico, nunca le había visto así. Tardó mucho tiempo en recobrar el sentido común para explicarme. Sacó el teléfono de Oleg y me mostró el video. No puedes imaginar lo que experimenté cuando lo vi […] Me estremecí por completo. No podía creer que fuera nuestra hija la que aparecía en el video”, comentó.