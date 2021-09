Abogado de Laura Bozzo asegura que no han sido notificados de una ficha roja de Interpol

septiembre 28, 2021

Hace unas horas se informó sobre la ficha roja que emitió la Interpol para buscar en diversos países a la conductora Laura Bozzo, quien hasta ahora continúa prófuga de la justicia luego de darse a conocer que mantiene problemas fiscales en México.

Diego Ruíz, representante legal de Laura Bozzo, fue cuestionado en entrevista para el programa De Primera Mano, acerca de la ficha roja emitida en contra de Laura, a lo cual respondió que hasta el momento no han recibido ninguna notificación.

“Nosotros no tenemos conocimiento de una ficha roja, la emisión de ficha roja es para la búsqueda de fugitivos y no consideramos que Laura sea una de esas personas, ella está combatiendo sus derechos para poder presentarse. No es algo que nosotros podamos saber y no tenemos algún indicio que se haya notificado alguna ficha roja en contra de Laura”.