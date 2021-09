Hoy Estado de México – septiembre 03, 2021

Thiago Leis dio a conocer a través de sus redes sociales que intentó alquilar un departamento, pero los dueños decidieron negarle el servicio porque su pareja es trans.

Después de que Thiago comentara la situación con su pareja decidieron exponer este caso de discriminación a través de las redes sociales.

“Oka, me imaginé. Hay personas que son así. No te hagas drama”, respondió el hombre.

De acuerdo con la pareja, estaban en busca de una nueva casa, pues donde viven ahora está muy alejada de sus empleos, sin embargo, no imaginaron que ser trans sería motivo para que les negaran el servicio.

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, comentó Emma Velasco al medio La Nación. “Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero mucha gente detesta eso y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”, dijo.