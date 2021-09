Hoy Estado de México – septiembre 21, 2021

El actor Willie Garson, quien participó en “Sex And The City” y “White Collar”, falleció a los 57 años de edad luego de que perdiera la batalla contra el cáncer, así lo dio a conocer su agente John Carrabino a Deadline.

Fue Nathen Garson, hijo de la estrella quien anunció la muerte de su padre e incluso le escribió un mensaje bastante emotivo a través de su cuenta de Instagram.

“Te amo mucho, papá. Descansa en paz. Soy muy feliz de haber compartido muchas aventuras y haber logrado tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero es tiempo de que vayas en esta aventura tú solo”.

Aseguró que se siente feliz por su descanso y externó la admiración que siente por él por su fortaleza.

“Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que te imaginas y ahora soy feliz de que puedas descansar en paz. Siempre fuiste la personas más fuerte y divertida que conocí. Estoy contento de que me hayas dado tu amor. Nunca lo olvidaré ni perderé”.

También directivos de HBO y HBO Max rindieron homenaje al actor recordando su amistad y los casi 25 años que fue parte de esa gran familia.

“Willie Garson fue en vida, así como en pantalla, un buen amigo y un gran ser de luz para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos de HBO, fue miembro de nuestra familia por casi 25 años. Estamos muy tristes por su muerte y mandamos condolencias a sus seres queridos”.

El histrión formaba parte actualmente del rodaje de “And Just Like That…”, una nueva serie de “Sex And The City”.