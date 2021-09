Hoy Estado de México – septiembre 10, 2021

La artista incluso, ya tiene algunas propuestas de actrices que podrían interpretarla.

La famosa intérprete Alicia Villarreal todavía no sabe el día que comenzarán las grabaciones de su bioserie “Güerita consentida” , sin embargo, aseguró que sí se llevará a cabo.

“He estado escribiendo mucho también me han venido a entrevista mucho para contar mi historia antes y después de limite, cosas que ustedes ya saben, pero a mí me gustaría que contaran a esa Alicia que conocemos”.

Indicó que trabajar en una industria mayormente de hombres ha requerido un gran esfuerzo, pero lo ha logrado.

“Yo me eh abierto camino sola en una industria para hombres en donde me ha costado y me eh esforzado».

Comentó que le encantaría que fuera su hija Melanie quien le diera vida a su personaje, pues ya ja tomado cursos de actuación.

“A mí me gustaría que mi hija Melenie me interpretara, ya tiene ella algunos cursos de actuación pero ya veremos qué pasa”.

Alicia está muy feliz, pues el fin de semana vuelve a los escenarios después de varios meses de permanecer en descanso por las restricciones sanitarias.

“El sábado inicio mi gira con un concierto en Houston, y de ahí me voy a varias otras ciudades de Estados Unidos, además voy a hacer una gira con Bronco también por allá”.