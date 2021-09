Hoy Estado de México – septiembre 09, 2021

La actriz Jennifer Lawrence de 31 años de edad se encuentra en espera de su primer bebé, al lado de su esposo Cooke Maroney, así lo dio a conocer su representante.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney contrajeron matrimonio en el mes de octubre de 2019 en la residencia de Newport, en Rhode Island.

A comienzos del año 2019, Lawrence habló sobre su esposo y aseguró que era “el ser humano más grande que he conocido”.

“No sé, comencé con lo básico: ‘¿Cómo me siento? ¿Es bueno? ¿Es amable?’ Es solo, este es el indicado, sé que suena realmente estúpido, pero él es, ya sabes. Es la persona más grande que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”.