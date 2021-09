Jesús Hernández – septiembre 22, 2021

Tras el zafarrancho que se armó el interior del palacio municipal, en donde algunos manifestantes golpearon a servidores públicos, incluyendo al alcalde por Ministerio de Ley, Cuauhtémoc Masón Orta, el gobierno municipal informó que ya se levantaron las denuncias correspondientes por lesiones, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), contra quien o quienes resulten responsables por estos actos.

El alcalde Cuauhtémoc Masón indicó que, desde el inicio de la reunión que se tuvo con los comerciantes cuando arribaron al recinto oficial, se violentó el ambiente con consignas y denostaciones ofensivas que, dijo, responden a intereses de algunos adversarios políticos, quienes habrían sido los responsables de incitar al zafarrancho.

«El Gobierno de Cuautitlán siempre estará abierto al diálogo con los actores políticos del municipio, aun cuando algunos grupos no quieran reconocer el buen trabajo que ha realizado la administración local en más de dos años en materia de infraestructura urbana, reducción de deuda pública, mejoras en el sistema de saneamiento y dotación de agua en el municipio, entre otros temas prioritarios», afirmó.

El alcalde consideró que el trabajo que ha realizado la administración morenista se «ha hecho bien» y aseveró que seguirán trabajando así hasta el último día de la gestión, pues se han mejorado las condiciones financieras de Cuautitlán, se han asegurado los salarios de los trabajadores y se ha disminuido la deuda pública, por lo que se han atendido las necesidades de la población.

Ayer, lo que inició como una manifestación vecinal y de comerciantes del mercado municipal para exigir al Gobierno de Cuautitlán México que se garantice la seguridad de los ciudadanos, el rescate de las calles, plazas públicas y áreas verdes, así como el control de los elementos de Tránsito y el reordenamiento del comercio informal, concluyó con un zafarrancho al interior del palacio municipal, en donde resultó golpeado el presidente municipal por ministerio de ley, Cuauhtémoc Masón.

Y es que este martes, alrededor de mil vecinos y comerciantes de Cuautitlán, encabezados por el Frente Cívico “Nosotros sí somos Cuautitlán”, partieron desde el Jardín Municipal hasta el palacio municipal para demandar a las autoridades locales que cumplan con su trabajo, pues esta demarcación enfrenta problemas en materia de seguridad, obra pública, agua potable, corrupción y falta de servicios públicos.

Con pancartas con las leyendas “Basta de abusos y corrupción. Calles sin pavimentar”, “Tránsito no abusen de los automovilistas”, “Ratatitlán” y “Exigimos seguridad en el municipio”, entre otras, así como con consignas como “El pueblo unido, jamás será vencido” y “El pueblo se cansa de tanta pinc… transa”, los vecinos avanzaron por el primer cuadro del municipio, hasta arribar al palacio municipal, donde exigieron que los atendiera el alcalde en funciones.

Al recinto de gobierno, ingresaron alrededor de 200 personas, quienes fueron atendidas por el alcalde Cuauhtémoc Masón, quien diálogo por cerca de una hora y media con los manifestantes, pese a que hubo momentos de tensión y en donde se solicitó que le presentaran un pliego petitorio que pudiera ser atendido por las autoridades municipales.

Ante el intento de retirarse por parte del alcalde, algunos participantes armaron una trifulca, en la que se registraron jaloneos y golpes que alcanzaron al presidente municipal, a la novena regidora María del Rocío Montes Monroy y a otros servidores públicos, hasta que estos fueron resguardados.

Tras el zafarrancho, en donde solo se reportaron golpes menores, la secretaria del Ayuntamiento, María Teresa Ruiz Pérez, afirmó que la inconformidad proviene de líderes de comerciantes del mercado municipal, quienes presuntamente se niegan a regularizar sus negocios, bajo el pretexto de que tienen derechos adquiridos con el paso de los años.

Explicó que, desde el inicio de la administración, el entonces alcalde Ariel Juárez Rodríguez anunció que regularizaría el mercado municipal, pues la mayoría de los comerciantes no cuentan con permisos vigentes y no pagan las licencias de funcionamiento; sin embargo, ante la pandemia de COVID-19 se estableció una tregua para dejarlos trabajar sin estos documentos, so pretexto de que se pondrían al corriente en cuanto mejorara la situación económica.

Indicó que, en las últimas semanas, se han tenido reuniones con los líderes de comerciantes, a quienes se les notificó que el periodo de gracia había concluido y que era necesario regularizar su situación ante el ayuntamiento y realizar fumigaciones para evitar la fauna nociva al interior, además de que tenían que retirar a los vendedores de zonas no permitidas, lo que generó molestia en el sector.