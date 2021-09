Arturo Callejo-septiembre 09, 2021

Aún por lapsos prolongados, los panteones de La Soledad y el Municipal de Toluca, lucen sin gente, pues permanece el acceso restringido a tres o cuatro personas por tumba, además, no se permite la visita a menores de edad, esto como medidas preventivas por la pandemia del nuevo coronavirus.

La escasa llegada de toluqueños para ver a sus seres queridos trae consigo que los puestos de flores que hay instalados afuera de dichos cementerios tengan poca venta y por consecuente bajas ganancias para los hogares que dependen de éstos.

“Se compone por días, realmente no es mucho lo que vendemos, apenas si sale para el gasto y comprar un poco de flor allá en Villa Guerrero o Tenancingo, pero así familias completas que vengan como antes no, nos va mejor los fines de semana, pero no mucho que digamos”, manifestó la comerciante Celia Hernández, quien tiene su pequeño negocio afuera del también popular panteón General.