Hoy Estado de México – septiembre 09, 2021

Después de haber encendido la alerta por probables inundaciones y el desborde del río Tula, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad indicó en entrevista para Imagen Noticias que la situación ya está bajo control.

“Hasta el momento no tenemos más desgracias, no hay más muertos, no hay desaparecidos. El agua tiende a bajar, las presas siguen a su máxima capacidad, sólo pedimos que ya no llueva más”, informó.

A pesar de que Protección Civil registró más de 30 mil personas afectadas, Fayad señaló que no existe una cifra exacta y solicitó esperar a que termine la contingencia para saber la cantidad final; asimismo, aseguró que la cifra de muertos no será mayor y que hasta ahora no se han realizado denuncias por personas desaparecidas.

“Yo creo van más de 70 mil, nada más en las colonias de Tula. Faltaría ver los otros municipios, pero yo he pedido que con prudencia y con cuidado se vayan haciendo los censos para que en el menor tiempo posible podamos tener un reporte que conozca México”, indicó.

El mandatario dijo que el gobierno federal ha brindado apoyo desde el primer momento y que se comunicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó la permanencia de mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para auxiliar a los habitantes.

“Nosotros estamos esperando completar los expedientes de declaratoria de emergencia y declaratoria de zona de desastre para que puedan fluir los recursos que también ya nos ha ofrecido el Gobierno de la República”.

Omar Fayad exhortó a la población mexicana a apoyar a su estado con víveres o donaciones económicas; indicó que tienen mucho trabajo por hacer, sobre todo de limpieza y desinfección en zonas afectadas.

“Después de eso, ya empezar con los programas a las personas, ya con censos, quiénes fueron los afectados, qué fue lo que perdieron y qué apoyo recibirán de parte del gobierno federal y del gobierno estatal”.