Jesús Hernández – septiembre 23, 2021

Los alcaldes electos en el Estado de México han iniciado el proceso de transición con las actuales administraciones municipales, con el fin de conocer la situación administrativa y financiera en que se encuentran los gobiernos locales que encabezarán a partir del próximo 01 de enero de 2022.

Entre los municipios que han iniciado este proceso, se encuentran los de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Toluca, mientras que, en Metepec, el alcalde electo, Fernando Flores Fernández, denunció que había resistencia de la actual administración por iniciar los trabajos para una transición sana y a tiempo.

En Cuautitlán Izcalli, el presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala, y la alcaldesa electa, Karla Fiesco García, designaron al equipo de trabajo de la Administración Pública y el Comité de Enlace, con lo que dieron inicio al proceso de transición, tal y como lo norman los lineamientos de entrega-recepción de los Ayuntamientos, sus dependencias y Organismos Descentralizados Municipal del Estado de México, con base en la Ley Orgánica Municipal de esta entidad.

Ahí, Núñez Ayala pidió a su equipo conducirse de manera cordial, respetuosa y profesional, además de mantener una comunicación institucional que permita que no haya interrupciones en los servicios públicos durante la transición, mientras que Fiesco García agradeció la disposición de la actual administración para iniciar las gestiones, pues este ejercicio le permitirá conocerlas acciones, programas y asuntos de relevancia para asegurar la gobernanza de este municipio.

El equipo de trabajo de la Administración Municipal estará coordinado por Delia Mariana Rodríguez Orozco, jefa de la Oficina de Presidencia; Carlos Antonio Guzmán Hernández, director del Instituto Municipal de Planeación; José Antonio Pimentel Portuguez, director general de Administración; Maritza Hilda Castrejón Martínez, tesorera; Jaime Aurelio Martínez Osorio, contralor; Salvador Reyes Flores, director de Operagua; Manuel Aguirre Larrondo, director del Sistema Municipal DIF; y Luis Montoya Gutiérrez, director de MAVICI.

Mientras que el Comité de Enlace estará integrado por Alfredo Oropeza Méndez, Sandra Ivón Bobadilla Bustamante, Martha Mónica Vázquez Padrón, Emmanuel Medina González y Rafael Galván Flores.

En Naucalpan, la presidenta electa, Angélica Moya Marín, dio a conocer que este miércoles iniciaron, de manera formal, los trabajos de transición con la administración de la morenista Patricia Durán Reveles.

Aunque la actual presidenta municipal no se ha pronunciado sobre el tema, Moya Marín indicó que designó a Cynthia Elizondo, Rafael Giménez, Juan Carlos Hernández, Eduardo Solís, Patricia Murguía y Gabriel García, como parte de su Comité de Enlace, para comenzar con los esfuerzos y llegar al 01 de enero de 2022, con pleno conocimiento de la situación que enfrenta Naucalpan.

Desde el pasado 23 de julio, el alcalde electo de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, hizo público que, tras una reunión con el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, iniciaría el proceso de transición en un marco de transparencia, confianza, orden y respeto.

Como parte de los esfuerzos que se realizan, Martínez Carbajal también ha anunciado que sostiene reuniones con sus homólogos de municipios como Metepec y Sana Mateo Atenco, con el fin de impulsar una mejor movilidad en la Zona Metropolitana en el Valle de Toluca, al tiempo en que se reúne con integrantes del gabinete estatal para mejorar la calidad de vida de quienes viven en la capital del país.

En Metepec, el alcalde electo, Fernando Flores Fernández, acusó que, hasta ahora, no ha existido voluntad política por parte de la actual presidenta municipal, Gabriela Gamboa Sánchez, para iniciar los trabajos de transición, por lo que le pidió a su antecesora ser prudente y actuar conforme a la ley, pues de esta misma forma se llevará a cabo la revisión de la gestión actual.

“No hay voluntad política, la política se inventó para evitar guerras, no hay grillas porque al final debe ser en beneficio de los ciudadanos. Nosotros estamos abiertos a trabajar en conjunto con la administración actual para tener una transición sana, pues no debe haber mucho que ocultar, de otra forma, no entenderíamos porque se están tardando tanto”, agregó.