Hoy Estado de México – septiembre 30, 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la conductora Inés Gómez Mont y a su marido Víctor Álvarez Puga por recibir presuntamente dinero de dos contratos públicos y de formar parte de la delincuencia organizada, por lo que las autoridades los están buscando; no obstante, Inés asegura que jamás ha cometido algún delito.

A través de sus redes sociales, Inés Gómez Mont explicó que en estos días ha permanecido callada pues trata de comprender los delitos de los cuales es acusada y así poder concentrarse en su defensa y que, pese a no poder acceder al expediente de su asunto, aseguró que no es culpable de nada.

​»Las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia».

La estrella señaló que jamás ha robado nada y menos ha recibido dinero por contratos, tampoco ha visto y menos tenido en sus manos 3 mil millones de pesos en toda su vida y recordó que es conductora de televisión y mamá de tiempo completo.

«Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado».