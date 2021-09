Arturo Callejo-septiembre 22, 2021

Enrique Vargas del Villar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, advirtió que si la 60 Legislatura del Estado de México estuvo “secuestrada” por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto no volverá a suceder, pues recordó que la alianza que existe con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no lo permitirá.

“El Congreso del Estado de México estuvo secuestrado por ocurrencias, estuvo secuestrado por Morena, en donde no hizo política, en la 61 legislatura ya cambió esto y no voy a permitir que Morena quiera seguir secuestrando al Congreso del Estado de México, porque no es su Congreso, es el Congreso de todos y desde Acción Nacional ya se dejó en claro que esto ya cambió”, subrayó el político.