Jesús Hernández – septiembre 01, 2021

Por considerar que no tiene la calidad moral por la complicidad que siempre ha mantenido con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), militantes de Morena en el Estado de México criticaron el autodestape del senador Higinio Martínez Miranda, líder del Grupo de Acción Política (GAP), como aspirante a la gubernatura del Estado de México por este partido.

En conjunto, liderazgos y militantes de ese partido lamentaron que el texcocano esté más enfocado en su autopromoción, en lugar de atender las prioridades que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador a las bases partidistas, como lo es la ratificación de su mandato y que llegue a buen fin el proceso que se llevará a cabo el próximo año.

Los militantes morenistas señalaron que el autodestape del texcocano representa más un intento desesperado de “agandallarse” la candidatura a la gubernatura mexiquense, la cual consideraron que no le corresponde, para la cual no le alcanza por su mal historial y para la cual no ha hecho los méritos suficientes.

“En los hechos, Higinio Martínez siempre ha sido comparsa del PRI y en ninguno de los cargos que ha ostentado, se ha enfrentado al aparato político de ese partido o del gobierno estatal, a los que más bien brindó apoyo para sacar adelante sus iniciativas y proyectos”, destacaron.

Los inconformes coincidieron en que Higinio Martínez tiene historial político muy cuestionado en la entidad, pues la propia militancia lo ha acusado de aliarse reiteradamente con los gobiernos estatales priistas y de trabajar a favor del Grupo Atlacomulco.

“Higinio fue apabullado por el PRI en la elección para elegir gobernador del Estado de México de 1999, cuando el abanderado tricolor fue Arturo Montiel Rojas, quien ganó estrepitosamente la elección y el PRD, con el texcocano como candidato, quedó en un lejano tercer lugar”, recordaron.

Agregaron que los vínculos de Higinio Martínez con el PRI son históricos, los cuales datan desde su militancia en el PRD y que, aparentemente, los continúan estableciendo desde Morena.

“No permitiremos que Higinio Martínez sea designado candidato de Morena al gobierno estatal, ya que, de hacerlo, significaría esperar otros seis años por la oportunidad de derrotar al PRI en las urnas y arrebatar a dicho partido la gubernatura del Estado de México”, mencionaron.