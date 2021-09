Arturo Callejo – septiembre 13, 2021

Con el sismo de 2017, una parte del parque Matlazincas, mejor conocido como El Calvario, se deterioró y presenta fracturas, por lo que en la zona más alta, existe una roca de aproximadamente 40 toneladas que amenaza con caer y afectar a los habitantes de las casas que hay alrededor.

Una de las soluciones para eliminar el peligro hacia los habitantes de Toluca asentados en las inmediaciones de El Calvario, sería pulverizar el pesado elemento, aunque no se ha cuantificado el costo del trabajo que harían los especialistas.

Por el momento, la coordinación de Protección Civil de Toluca, ha notificado a los vecinos; sin embargo se niegan a desalojar sus viviendas o seguir las recomendaciones.

“Nos dicen, yo no le pedí a usted hacer ese estudio, a mi no me diga nada, unos se enojan porque no les dices y a los que les dices se enojan porque no te lo pidieron que se los dijeras”, enfatizó la titular del área del ayuntamiento toluqueño, Diana Ayala Albarrán.