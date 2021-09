Hoy estado de México – septiembre 21, 2021

Los tacos es uno de los platillos mexicanos más consumidos, incluso podemos asegurar que en cada colonia hay alguna taquería famosa del güero, del compa o de los paisa.

Aunque después de ver este video tal vez ya no quieras ir a comer tacos, pues un usuario de TikTok con el nombre @Micro_Terra, que hace análisis bajo microscopio de las bacterias que hay en objetos u alimentos, esta vez realizó una revisión a unos riquísimos tacos.

Lo que encontró te dejará con los pelos de punta y una sensación de asco o náuseas, pues lo mínimo que verás en el video son grandes cantidades de grasa.

“Revisé la salsa gota por gota hasta que encontré esto: es la pata de un insecto, probablemente de una mosca”.

Desde un pelo hasta la pata de un insecto es lo que te comes cada vez que degustas unos taquitos de tripa, buche, carnitas, al pastor o nenepil y no precisamente por la carne o guiso, si no por la salsa, ya que este es uno de los alimentos más contaminados que hay, inclusive más que el cilantro y la cebolla.

De acuerdo con un estudio realizado en 2016, las salsas de los tacos callejeros contienen miles de microorganismos patógenos como bacterias coliformes fecales.

Estas puedan provocarte diversas enfermedades gastrointestinales como: