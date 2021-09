Hoy Estado de México – septiembre 08, 2021

La mamá de la actriz Geraldine Bazán realizó algunos comentarios muy positivos con respecto a su ex yerno Gabriel Soto, incluso dijo que es “una persona hermosa”.

La señora Rosalba Ortiz, comentó que ya no siente rencor hacia el actor, después de que se encontraba muy enojada con él desde que se separó de su hija; y es que Soto ha cambiado mucho su actitud hacia los medios de comunicación debido a que cambió de manager.

“Lo quiero felicitar, veo que ya Gabriel cambió de manager y publirrelacionista, ya son más inteligentes sus respuestas. Antes decía cosas que ni Dios Padre las perdona”, dijo la ex suegra de Gabriel, quien agradece por las declaraciones que hace su ex yerno ante la prensa.

Indicó que es un hombre hermoso, pero después de tanto decir por fin le ha llegado la madurez; incluso pidió a los productores que les den trabajo a Gabriel, a Geraldine y hasta a Irina Baeva.

“Es el papá de mis nietas, siempre se me hizo una persona hermosa, pero después de que empezó todo eso, tantas cosas que decía…pero ahora sí ya le llegó la madurez. Por favor, denle trabajo a Gabriel, también a mi hija, que gracias a Dios no le falta, y también por qué no, a la otra persona (Irina)”.