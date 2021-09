Hoy Estado de México – septiembre 14, 2021

El cantante Alexander Acha fue tundido en redes sociales al declararse provida y formar parte de una manifestación en contra del aborto, el artista opinó en redes acerca de la interrupción del embarazo, lo cual provocó polémica entre sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, Alexander compartió una fotografía donde porta orgullosamente un pañuelo azul, acompañada de un mensaje donde explicó por qué está en contra del aborto.

Acha se mostró molesto cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la penalización del aborto en la CDMX, el pasado 7 de septiembre, ya que apoya a un movimiento pro vida.

El artista se tomó fotos y realizó algunas transmisiones durante la marcha que tuvo lugar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de dar a conocer que piensa que los no nacidos tienen derecho a vivir de la misma manera que las mujeres gozan de derechos.

“El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción, el aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer, no resuelve el machismo que la somete, el aborto no resuelve el problema de los niños en la calle, el aborto no previene un embarazo no deseado… Cada uno de esos problemas necesita soluciones concretas. Es verdad. Pero el aborto no resuelve ninguna de ellas”.