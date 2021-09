Hoy estado de México – septiembre 26, 2021

La noche de este sábado una familia fue despojada de su camioneta en la colonia Nueva Aragón, por dos sujetos, uno de ellos condujo el vehículo por la avenida Central de Ecatepec, donde se topó con el operativo “Conduce sin Alcohol”, a la altura de la colonia Jardines de Cerro Gordo.

Debido a su comportamiento extraño, los oficiales le marcaron el alto para realizarle una prueba al conductor, este accedió y pidió permiso para ir al baño.

Al aceptar que el conductor fuera al sanitario, este aprovechó y emprendió la huida, cruzando la vialidad hacia avenida México, aunque la rápida intervención de los policías municipales evitó que escapara.

Hasta este sitio arribó el propietario de la camioneta, quien relató que el detenido y otro hombre lo amagaron con arma de fuego y despojaron del vehículo, en la colonia Nueva Aragón.

«Estábamos llenando unos garrafones de agua y llegaron y nos apuntaron con la pistola, le di mis llaves porque iba yo con mi esposa y mi hijo (…). Uno me apuntó y al otro lo tenía atrás, ya no me dejaron mover», contó el dueño de la camioneta, quien identificó al detenido como uno de los supuestos asaltantes.