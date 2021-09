Ana Lilia Gómez- septiembre 9, 2021

Lalo Desezarte nos presenta su nuevo sencillo Cara Bonita, tema que lo tiene muy feliz y satisfecho, pues esta gran producción es el reflejo de más de nueve años de duro trabajo en los escenarios y confía en que le dará un lugar en la escena musical del regional mexicano.

Este joven cantante originario de Xalapa, Veracruz, tiene una amplia trayectoria en los escenarios y, con casi una década de carrera artística, El Necio, como también es conocido, comienza a cosechar parte de su esfuerzo y dedicación a su gran pasión que es la música.

Cara Bonita es un tema inédito del género norteño-banda, para el cual hizo mancuerna con el compositor mexicano Oscar Froz, quien en 2020 estuvo nominado al Grammy Latino. Y esta colaboración, junto con la producción que hubo para la grabación de la canción y el video, lo tienen muy entusiasmado y satisfecho.

En entrevista para Hoy Estado de México, Lalo confiesa que su nueva producción es lo que había anhelado desde hace mucho tiempo, aunque no ha sido fácil llegar a este punto de su carrera para ver concretado un producto de muy alta calidad; sin embargo, al mismo tiempo también tiene claro que la decisión final es del público.

“Después de muchos años de batallar es la primera vez que logro que todo se dé, una buena canción de un compositor de nombre, un video con una producción de primera, grabando en uno de los mejores estudios que hay. Contento porque se ha dado ese conjunto de cosas que hacen al final de cuentas un buen producto”, comentó entusiasmado.

Hablando de la producción de su nuevo sencillo, contó que se realizó en el renombrado Estudio 21, de Mazatlán Sinaloa, donde graban reconocidas agrupaciones de este género, como la Banda MS.

Cara Bonita habla sobre una persona que no valora a su pareja, por no estar a su nivel, pero con el paso de los años los papeles se invierten, en una parte de la letra dice que “El amor no está en un cuerpo, mucho menos en una cara bonita”.

“El mensaje aquí es que el amor no está en lo físico, sino en una persona que valga la pena por sus sentimientos, por la forma en que nos trata”, comentó el también compositor.

Este artista dijo que antes de la emergencia sanitaria, que comenzó en marzo de 2020, ya tenía todo listo para el lanzamiento de Cara Bonita, pero ante la incertidumbre de lo que sucedería, no sólo en el ámbito musical sino a nivel mundial, prefirió esperar y lograr un mejor producto.

Decisión que ahora celebra, porque el resultado final superó sus propias expectativas, por lo que espera que su sencillo se posicione en el gusto del público; pues confesó que su sueño con este tema inédito es llegar al gusto y preferencia de más gente, y que sea el punto de partida para lograr que cada vez más público voltee a ver quién es Lalo, qué está haciendo y de esa forma también conozcan su amplia trayectoria y años de trabajo. Pasos importantes que le ayudarán a posicionar su carrera y talento dentro del regional mexicano.

Desde hace tres años Lalo Desezarte trabaja con la modalidad de sencillos, es decir lanza tema por tema para después recopilarlos y conformar un álbum completo.

“Con el avance de la tecnología se ha ido perdiendo esa parte de sacar álbumes completos, muchos artistas lo siguen haciendo porque así se hacía antes. Ahora ya no es necesario sacar un disco, eso ya pasó; ahora trato de meterme a las nuevas tendencias, las nuevas generaciones ya no están acostumbradas a comprar un disco, sino por canción, comentó”.

Aunque ahora se encuentra en pleno lanzamiento de Cara Bonita, Lalo Desezarte muestra ese mismo entusiasmo y se dice más que feliz y motivado por el próximo tema que ya está preparando, titulado Tóxico amor y autoría del mismo compositor. Y apenas este lunes entró a los estudios de grabación para comenzar a darle forma a este nuevo proyecto.

Finalmente, el joven cantante invitó a sus fans y nuevos seguidores de su música a disfrutar su nuevo tema el cual, junto con las canciones de toda su trayectoria, se encuentra en las plataformas digitales listo para descargarlo y disfrutarlo.

