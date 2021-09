Arturo Callejo-septiembre 09, 2021

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, solicitará a la Cámara de Diputados federal que en el próximo ejercicio fiscal para el Estado de México contemple una partida presupuestal dirigida a niños y niñas que padecen cáncer.

Así lo dio a conocer el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Enrique Vargas del Villar, quien detalló que, en tanto, la Cámara de Diputados local podría dirigir recursos al gobierno estatal para la compra de medicinas.

“Que se haga una firma allá, en el Congreso federal, para que vean las diputadas y los diputados federales de qué es esta lucha, que puedan ser sensibles a lo que mamás, papás, niñas y niños viven todos los días, que no se cierren a un presupuesto que mande el Ejecutivo con una sola orden, que no se le mueva una coma, eso ya no puede pasar en nuestro país ni en el Estado de México, me comprometo, como coordinador, que vamos a mandar recursos para medicinas para esta gran lucha que es el cáncer”, indicó.