Arturo Callejo – septiembre 07, 2021

El bloqueo que mantienen maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sobre las vías del ferrocarril en el tramo de Uruapan, en Michoacán, genera pérdidas cada 20 o 30 días hasta de mil millones de pesos para el sector de autopartes en el Estado de México.

Como única alternativa, señala Ricardo Moreno, presidente de la Asociación de Distribuidores de Autopartes del Estado de México, es ya no embarcar la mercancía por tren, sino por carretera en tráileres, contenedores o camionetas de carga, la desventaja, es que los inversionistas ahora tienen que gastar en seguridad para evitar el robo de las piezas de automóviles por carreteras mexiquenses.

“Hay mucha inseguridad en las carreteras, muchas veces son bloqueadas y hasta quemados los vehículos que transitan por las carreteras. No entendemos por qué el gobierno federal no pone un alto, un límite, porque esto ya viene de mucho tiempo, no solo agrava y perjudica a la industria automotriz y de autopartes, porque muchos motores, muchas piezas que vienen de Estados Unidos o Asia no llegan a tiempo para poder ensamblar piezas para el mercado, por eso mismo hay un desabasto en este momento en el mercado nacional”, puntualizó el empresario.