Hoy Estado de México – septiembre 08, 2021

Después de que Sergio Mayer llamara “cobarde” al periodista Gustavo Adolfo Infante, éste lo retó a que lo denuncie y de manera legal confirme las imputaciones que ha realizado en su contra.

“Eres un fraude, yo no te voy a denunciar ni demandar porque estoy ocupado, yo sí tengo un trabajo gracias a Dios. Entonces me parece ventajoso que digas: ‘Denúnciame o renuncias a tu trabajo’ tú estás desempleado, entonces no es lógico”, dijo Infante.

Cabe recordar que el periodista y conductor del programa “De Primera Mano” acusó hace poco al ex legislador de corrupto y de tráfico de influencias, a lo cual Sergio respondió:

“Quiero ver y demostrar que ese conductor es un cobarde y que no se ha presentado a denunciar, él me ha hecho acusaciones directas, ha dicho que yo soy un corrupto y ha dicho que he manipulado la información”.

Sin embargo, el comunicador no se sintió amedrentado y aseguró que no es ningún cobarde y que seguirá hablando sobre lo que piensa de él.

“No soy un cobarde y voy a seguir diciendo lo que pienso de ti, eres un corrupto, haces tráfico de influencias y eres un fraude como productor, como actor y como ser humano”.