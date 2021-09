Hoy Estado de México – septiembre 03, 2021

Después de un súper festejo por sus 50 años de vida, Thalía resultó afectada por las intensas lluvias registradas en Nueva York, pues la residencia donde vive con su esposo Tommy Mottola se inundó.

La madrugada de este jueves se declaró estado de emergencia en Nueva York después de que el noreste de Estados Unidos fuera golpeado por el huracán Ida, dejando a su paso graves inundaciones.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la artista publicó una historia donde muestra varios espacios de su vivienda encharcados, mostrándose preocupada.

«WTF, Dios mío, ¡esto va a explotar!», «Me da risa de la fuc… angustia»,»¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!», comentó la cantante, ya que había cables conectados a la luz.

Finalmente, a pesar de los daños en su vivienda, la actriz mexicana intentó tomar más tranquila la situación.

Posteriormente, la artista señaló que el agua crecía aún más y compartió otras fotos con sus seguidores.

«Es que yo mejor me río para no llorar cariños, no, no, no, no saben cuánto ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera».