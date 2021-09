Hoy Estado de México – septiembre 5, 2021

El actor Julio Camejo denunció que fue víctima de la delincuencia ya que ladrones abrieron su auto y se llevaron varias de sus pertenencias, entre ellas el estéreo.

En su cuenta de Instagram compartió dos videos en los que narra lo sucedido.

Dijo sentirse importante por tener que aceptar que le roben y agradecer que no o hayan matado.

“Ojalá tú que me robaste ese dinero sea para llevarle medicinas a tus padres o llevar el pan de cada día a tus hijos, yo sé lo que es pasar hambre, yo lo viví, porque si no es así, que mezquina y miserable está siendo tu vida. Lo que me queda a mí es seguir trabajando, tal vez trabajar el doble para poder recuperar lo que tú me robaste, porque a mí sí me costó, yo sí trabajé, dijo el actor de telenovelas.