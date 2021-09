Manuel López – septiembre 1, 2021

La posibilidad de que Morena reciba hoy una sanción millonaria por parte del INE, por cobrar diezmo a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco en beneficio de ese partido, es un ataque para descalificar la Cuarta Transformación, consideró el senador Higinio Martínez.

Esta mañana, fue difundida la propuesta de sanción de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por haber detectado una supuesta retención del salario de varios trabajadores durante la administración de la ex alcaldesa, Delfina Gómez Álvarez, hoy secretaria de Educación.

De acuerdo con los funcionarios del INE, los empleados de ese municipio habrían reunido casi 13 millones de pesos durante los años 2013 a 2015, monto que presuntamente fue destinados al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México.

Al respecto el senador Higinio Martínez Miranda consideró que es un ataque sin fundamentos, debido a que en esos años aún no existía el partido de Morena, aunque acepto que hubo «aportaciones voluntarias» dentro de la administración pública municipal.

“Esa acusación salió en 2017, y hasta hoy en septiembre de 2021, cuatro años después el INE va a dictaminar, se nos acusó que era para Morena, cuando en 2012 no existía Morena, cuando aportaban era voluntaria y era para apoyo que pide la gente, la maestra Delfina dijo, yo pongo el 10 por ciento, por los viejitos, etcétera, ese tipo de apoyo, nunca fue para Morena, ni nunca fue a parar a las manos de ningún particular”, dijo.

En su visita al municipio de Texcoco, principal bastión de su organización Acción Política Nacional, y tras reiterar su intención de contender por la gubernatura del Estado de México, sostuvo que hoy esos ataques se retoman para descalificar, pues nunca pudieron encontrar desvío de recursos ni actos de corrupción.

“Si sancionan sería injusta la multa porque no acreditan desviación de recursos ni actos de corrupción, porque dicen que se fue a Morena, ellos dicen que sí, lo que acabará en una multa para el partido, esas cosas van a continuar ahora que iniciamos esto de buscar mejorar las condiciones de vida para todos”, agregó.

El senador mexiquense aseveró que su intención de contender por la gubernatura en el 2023 no es una obsesión, ni una ambición, pues ya ha tenido diversos cargos y jamás ha tenido acusaciones de hacer daño a otros, sus adversarios tienen detalles de su vida política y personal, pero hay quienes recurren a la calumnia y las injurias.

“Solamente hay dos cosas por las que no pudiera llegar a este reto; la principal, si Dios no quiere y ante eso no puedo hacer más, sé que lo que Dios diga va a pasar, así soy, también voy a hacer mi trabajo, pero lo que él diga», comentó.