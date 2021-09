Arturo Callejo-septiembre 16, 2021

Luego de que en el primer año de pandemia de COVID-19 clínicas y hospitales del sector público en el Estado de México se reconvirtieron para ser inmuebles exclusivos para atender este padecimiento, se dejó de dar consulta a personas con otras enfermedades, por lo que hay muchas posibilidades de que se venga una “cascada” de males crónico-degenerativos como trastornos mentales, afecciones renales, cáncer, diabetes e hipertensión arterial, por citar algunos.

Esto por la falta de atención médica hacia el sector de la población que padece de las enfermedades antes citadas y a ello se suma que no han tenido suficiente medicación o tratamientos, advirtió el ex secretario de salud del Estado de México, Enrique Gómez Bravo Topete.

“Desafortunadamente todas las enfermedades crónico-degenerativas se han descuidado, no se han atendido adecuadamente y no se ha otorgado el medicamento de manera constante, creo que no se han medido las consecuencias reales que traerá este descuido”, indicó el especialista de la salud.