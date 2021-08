Hoy Estado de México – agosto 3, 2021

Como parte de la vacunación anticovid de jóvenes de 18 a 29 años, se han dado a conocer varios casos de los llamados centennials a través de redes sociales, donde muestran el temor que le tienen a las jeringas, inyecciones y vacunas; así gritó este joven de Tamaulipas, donde entre dos médicos y un enfermero trataban de convencerlo de que no le iba a pasar nada si se dejaba inyectar.

“Aquí estamos contigo, no te va a pasar nada”, le dice uno de los médicos.

En este video de TikTok que circula por redes, se muestra un joven que se resistía a ser vacunado contra Covid-19, mientras algún acompañante lo grababa y le decía que no pusiera duro el brazo si no le iba a doler más, mientras el joven gritaba de miedo y se retorcía para no dejarse vacunar.

Mientras un médico lo tomaba del brazo, el enfermero se dispuso a inyectarlo, pero el joven siguió gritando de miedo, y tras lograr su objetivo, los médicos le preguntaron si estaba bien a lo cual respondió llorando.