Manuel López – agosto 30, 2021

«Solecito», un perro que sufría maltrato por sus dueños, ha causado ternura e indignación entre los vecinos del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

El can fue rescatado el pasado 18 de agosto cuando era arrastrado por su dueña en sur 9 y Av. Del Mazo, en la colonia Jardín, a bordo de un mototaxi.

En un video captado por la Unidad de Rescaté Animal local se observó las malas condiciones en que se encontraba el can, bautizado por protectores animales también como «Mojojojo».

De acuerdo con Aline Ariana Colín González, coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal, el peludo fue rescatado gracias a una denuncia vecinal y presentaba severas lesiones en su cuerpo.

«Al llegar al lugar me percato que el canino ya lo habían subido al mototaxi y estaba en malas condiciones. La dueña hacía comentarios despectivos de ‘mejor lo hubiera matado’ o ‘todo por un perro'», explicó.

Aunque buscó iniciar una investigación en la sede local se la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los agentes se negaron a iniciar la carpeta.

«El Ministerio Público me dijo que no procedía porque el perro daba asco y que ella no lo cargaría, entonces me comuniqué con la coordinación de la Fiscalía y me canalizaron a Texcoco», relató.

Al final, los agentes de seguridad de la región Texcoco iniciaron la investigación, pero por el delito de maltrato animal no culposo, debido a que los testigos de los hechos no se presentaron a continuar el proceso.

«Desde el 18 de agosto y hasta el día de hoy le ha estado echando muchas ganas. Tenemos un equipo de voluntarios que lo están cuidando, abrazando y jugando con él», comentó entusiasmada Ariana Colín.

Al momento, los protectores reportan el estado de salud de «Solecito» como estable, aunque este lunes tuvo que ser canalizado con suero debido a un cuadro severo de desnutrición.