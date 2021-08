Arturo Callejo-agosto 26, 2021

La enfermera de profesión, Teresa Santiago Lorenzana, prevé que en pocos días el estado de salud se complique más para las seis personas que iniciaron la huelga de hambre el día 12 de agosto pasado al interior de un campamento ubicado sobre la Plaza de los Mártires y cuyo fin es pedir a las autoridades estatales sean liberados sus familiares que fueron sentenciados por delitos graves, puesto que, argumentan, se les fabricaron los señalamientos que los mantienen tras las rejas prácticamente por el resto de su vida.

La especialista de la salud señaló que las seis personas han presentado en las últimas horas dolor de cabeza, cansancio y sobre todo cólicos renales, debido a que sus riñones están trabajando al 100 por ciento por el agua y suero que consumen durante su protesta en huelga.

Acentuó la joven enfermera que los primeros síntomas que podrían tener las seis personas que están en huelga de hambre durante estos 15 días, es fiebre, “que no ceda por la infección que tienen, que sus signos vitales empiecen a perder estabilidad y que con primeros auxilios no logremos estabilizarlos, eso ya nos dice que no pueden estar aquí y tienen que ser trasladados a una unidad médica”.