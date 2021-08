Hoy Estado de México – agosto 5, 2021

Mediante TikTok el padre de una joven menor de edad, quien se grabó bailando de una manera muy provocativa, la hizo pedir disculpas a su familia por su pésimo comportamiento.

En la grabación que se ha vuelto viral se observa a la joven pedir disculpas por la manera en que se comportó e indica que «esa no es la educación que le han dado en su familia».

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo, en los que me denigro, esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”.

La reacción del padre de familia originó diversos comentarios a través de la red social, algunos apoyando al hombre por la lección que le dio a su hija, pero también hubo quienes lo tacharon de machista por exhibir a su hija por bailar, además de haber dicho que las «que enseñan las nalgas son las putas».