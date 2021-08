Hoy Estado de México – agosto 24, 2021

El periodista Juan José Origel desmintió rumores de que se sometió a una cirugía plástica y dio a conocer las cicatrices que le dejó la cirugía de dos hernias inguinales que tenía.

Pepillo platicó que cuando finalizaba su programa “Con Permiso” que se transmite por Unicable, empezó con malestares, por lo que viajó a estado de León donde su cuñado que es médico, lo revisó.

Al someterse a varios estudios le fueron encontradas dos hernias en la ingle, y tuvo que ser operado de emergencia; el comunicador se mostró agradecido con su familiar, con los otros médicos y personal del hospital Médico Campestre de León, por todas sus atenciones.

Origel al mismo tiempo desmintió que le hubieran hecho una cirugía estética, como se difundió en diversos medios.

“Hay gente que utiliza cualquier cosa para tirarte…no señores, no me hice cirugía plástica, aquí está mi operación. Nada me preocupa, y el día que pueda voy a hacerme una restirada. Estoy muy agradecido, de verdad muchas gracias”.