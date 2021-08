Hoy Estado de México- agosto 27, 2021

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenido al interior de su camioneta cuando pretendía iniciar su conferencia matutina en su gira por el estado de Chiapas.

Al arribar al lugar poco después de las 6:00 horas, alrededor de 200 trabajadores de la salud, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares de víctimas de feminicidios y normalistas impidieron el paso de los vehículos, entre ellos la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendían ingresar a las instalaciones de la Séptima Región Militar.

Los manifestantes piden la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal para atender sus demandas.

Ante las protestas, el presidente emitió un anuncio desde su vehículo y calificó de ilegal los hechos.

“Decidí permanecer aquí no voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar, pero decidí no hacerlo es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, porque esto que hacen es ilegal, pero bienvenido”, comentó.

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada, tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos. Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie”, señalo.