Hoy Estado de México – agosto 31, 2021

Tras la polémica por sus declaraciones sobre el COVID-19, las vacunas y por haber enfermado de coronavirus, la actriz Patricia Navidad reapareció en televisión en el programa Master Chef Celebrity.

En una entrevista para el programa Al Extremo, lloró al contar que ha sido víctima de hostigamiento en las redes sociales por su forma de pensar respecto a la pandemia y negó haber sido intubada.

Reveló que llegó al hospital con problemas de oxigenación y que el diagnóstico fue neumonía, por lo que los médicos le dijeron que la intubarían, situación a la que se negó, porque dijo, “si me hubieran intubado no estaría aquí”.

Dijo que se inventaron muchas cosas mientras estaba hospitalizada, pero aseguró que no le duele que inventen cosas de ella, pero señaló que le molesta que se metan con su familia.

Aseguró que nunca ha dicho que el coronavirus, COVID-19 no existe.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”, dijo.

Negó que haya recomendado a la gente que no se vacunen, y aseguró que ella no se vacuna porque es su derecho de elegir vacunarse o no.

“¡Viva! No me morí señores, lo siento de verdad discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo”, indicó Paty Navidad.

Abundó que no tiene ninguna red social desde hace mes y medio que fue cuando le quitaron la última que tenía.