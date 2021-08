Arturo Callejo-agosto 05, 2021

Poco después del mediodía de este jueves, Tanya Vázquez acudió a la Oficialía del Registro Civil ubicada en la delegación de Santiago Miltepec, al norte del municipio de Toluca, para asentar en su acta de nacimiento su nueva identidad y género, lo que le da certeza jurídica e iguales derechos y obligaciones como el resto de la población.

La Ley de Identidad de Género entró en vigor en el Estado de México el pasado 23 de julio, luego de que la 60 Legislatura mexiquense aprobó por mayoría de votos esta Ley el 20 de julio.

“La seguridad personal y la seguridad jurídica es lo que me entusiasma, porque andaba por la vida con esta doble identidad, Tanya Vázquez, todo mundo la conoce, pero no conocían el verdadero nombre de Tanya Vázquez, un nombre que jamás lo dije porque era un nombre con el que no me sentía identificada.

“Un nombre con el que me registraron, un sexo con el que me registraron, y pues con el tiempo lo sentí y ese sentir me hizo luchar, defender mi identidad que al mismo momento de defenderla me vulnerabilizó (sic) en todos los rubros, en cuestión salud, incluso familiar porque pues fui expulsada de mi casa por defender mi identidad de género. Entonces, el estar reconocida ya jurídicamente pues me alienta para seguir en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos”, recordó la mexiquense.