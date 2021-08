Hoy Estado de México- agosto 03, 2021

Fernando “N” y Gloria “N” serán procesados por su probable participación en el delito de maltrato animal, ya que habrían lesionado a un perro de nombre Silver, el cual murió en una vivienda de Tlalnepantla después de ser golpeado y acuchillado.

La Fiscalía Regional de Tlalnepantla, de la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM), consiguió la vinculación a proceso de estas dos personas, quienes fueron detenidas el pasado 28 de julio luego de que se dio a conocer un video mediante redes sociales y medios de comunicación, donde se observa que varias personas lesionan a un perro, en un inmueble de la colonia Santa María Tlayacampa.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio, vecinos de la comunidad de Santa María Tlayacampa captaron el momento en que una familia agredió al can con piedras y cuchillos, porque presuntamente atacó a una mujer. Resultado de las lesiones Silver murió.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cateó y aseguró el inmueble donde encontró elementos que probarían la aparente agresión al perro; además, en el lugar aún se encontraba el cadáver de la mascota.

“El Ministerio Público integró la carpeta de investigación respectiva por el ilícito de maltrato animal y el día 27 de julio personal de esta Fiscalía estatal realizó una diligencia ministerial en el inmueble referido, donde en la azotea, fue hallado el canino muerto”, señaló la dependencia.

Con estos datos de prueba recabados se solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de Fernando “N” y Gloria “N”, de 35 y 29 años de edad, respectivamente, quienes habrían participado en este ilícito.

El caso del asesinato de Silver causó indignación en diversos sectores, por lo que asociaciones protectoras de animales, encabezadas por el comediante Eugenio Derbez, difundieron el hashtag #JusticiaEnTlalne para exigir al gobernador Alfredo del Mazo Maza, que no quedara impune el maltrato animal del que fue víctima este perro; solicitaron que los responsables fueran encarcelados y que el castigo no quedara solo en una sanción económica, pues aseguraron que los integrantes de la familia que agredió al can representan un peligro para la sociedad entera.

Endurecen penas por maltrato animal en el Estado de México

El pasado 29 de julio, el Congreso del Estado de México aprobó endurecer las sanciones por maltrato animal, por ello, quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no sea una plaga, pasará hasta seis años en la cárcel, pero esta pena podría aumentar a nueve cuando el maltrato sea cometido por un servidor público que esté encargado del manejo de animales.

Además, quien abuse de forma sexual de animales de compañía, les cause lesiones dolosas y realice actos eróticos, estará tras las rejas cuatro años y esta penalidad aumentará a seis si el abuso sexual es fotografiado, videograbado y difundido en redes sociales, por ejemplo.