Hoy Estado de México – agosto 12, 2021

El polémico conductor Daniel Bisogno bromeó acerca del físico de la conocida chef Betty, quien participa como juez en la actual edición del reality Masterchef y ha participado en varias ediciones del mismo.

Pero Daniel no reconoce su gran trayectoria como gastrónoma de diversas temporadas del programa mexicano e hizo un comentario inapropiado sobre su complexión.

Pero su comentario nadie lo reprendió, ni Pati Chapoy ni Linet Puente, quien sólo se limitó a darle un ligero golpe con las hojas de papel que tenía en la mano.

Varios cibernautas indicaron a través de redes sociales que su comentario fue muy agresivo en contra de Betty; hubo quienes hasta pidieron que lo despidieran del programa “Ventaneando”.

Por su parte, la chef dijo que no teme al cambio, y por eso varias veces ha cambiado su forma de vestir, así como su peinado en las distintas temporadas del reality.

“Yo decidí evolucionar y no tenerle miedo al cambio. En el proceso he ganado juventud, me atrevía ciertos cambios y aquí estoy, presentándome con este nuevo look”, indicó Betty.