Hoy Estado de México – agosto 28, 2021

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona interpretó unos temas en el metro de Nueva York, pero como nadie lo reconoció no le hicieron caso.

Él mismo compartió a través de su cuenta de Instagram los videos de su infortunio en uno de los medios de transporte más importantes de Estados Unidos.

El artista de 57 años de edad se sentó en una silla en una de las estaciones del metro, acompañado de su guitarra.

Pese a que Ricardo Arjona cuenta con miles de seguidores, en esta ocasión en el metro de Nueva York fue completamente ignorado por quienes pasaban a su lado cuando estaba cantando.

Pero el mismo Arjona reconoció que su presentación fue un rotundo fracaso y comentó que sólo una mujer mexicana se acercó a él, pensando que era un imitador del verdadero Ricardo Arjona.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. Volver a la calle otra vez”, se lee en su perfil de Instagram.

Después de esto, los fans del cantante dijeron que no hubieran reconocido en cualquier parte del mundo.