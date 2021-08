Hoy Estado de México – agosto 26, 2021

Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) reportaron a un académico que durante una clase negó la existencia del género no binario; además sentenció que al estudiante que se identificara de esa forma lo sacaría de su clase.

“Del otro género, no vayan a empezar ustedes como el video que ahorita anda circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí… ustedes deben entender que hay dos géneros masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí».