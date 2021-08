Hoy Estado de México – agosto 20, 2021

El paseador de los perros de la cantante Lady Gaga, Ryan Fischer, sigue recuperándose después de haber recibido algunos disparos al momento que secuestraron a las mascotas de la artista.

Tras haber reconocido a sus agresores, Ryan se mudó de casa por seguridad, ya que le daba miedo que los delincuentes lo buscaran, por lo que inició un viaje por Estados Unidos en un tráiler acompañado de sus perros.

Ahora, el cuidador de 31 años de edad solicita apoyo a sus seguidores debido a que el vehículo de 1991 en el que viajaba se descompuso y no es posible arreglarlo, por lo que tiene la intención de comprar una camioneta nueva, por lo que pidió apoyo y donaciones mediante GoFundMe, su meta es recaudar US$ 40 mil, de los cuales ya lleva poco más de US$ 29 mil.

Esto fue mal visto por los detractores de Lady Gaga, a quien han criticado duramente por no apoyar económicamente a Ryan, cuando ofreció US$ 500 mil de recompensa por recuperar a sus perros.

Dan Simms donó US$ 8 y dijo: “Lady Gaga debería haber saltado a apoyarte. Es una broma que pagó US$ 500,000 por los perros sin hacer casi nada por ti. Perros lindos, ¡pero te dispararon protegiéndolos!”.

Melissa Sisk, donó US$ 25: “Lady Gaga debería haber pagado y es una pena que no se haya ocupado de Ryan después de su terrible experiencia. Espero que Ryan encuentre toda la curación que necesita. ¡¡Buena suerte !!”, entre otros mensajes de crítica.

Hasta ahora ni Ryan, Lady Gaga o sus representantes han hablado del tema.