Jesús Hernández – agosto 10, 2021

A casi dos años de que el Ayuntamiento de Tlalnepantla autorizara la desincorporación y desafectación del Centro de Convenciones y del ex relleno sanitario para someterlos a subasta y el dinero recabado de este ejercicio, destinarlo al pago de la deuda histórica que mantiene este municipio, la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la LX legislatura del Estado de México aprobó la enajenación del antiguo tiradero municipal para que los recursos que se obtengan se destinen al pago de un crédito adquirido con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), por un monto inicial de 460 millones de pesos.

Aunque en la reunión de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, el diputado Carlos Lomán delgado solicitó más información y transparencia para poder votar el acuerdo, el resto de los legisladores coincidieron en la necesidad de aprobar la desincorporación del predio al patrimonio municipal, pues su venta permitirá obtener los recursos que se requieren para pagar los pasivos que arrastra el municipio y que no se han podido cubrir derivado de la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con la diputada de Morena, María Elizabeth Millán Martínez, el predio a desincorporar se ubica sobre el kilómetro 27 de la carretera México-Querétaro, en el poblado de San Pedro Barrientos, mismo que funcionó como relleno sanitario de 1980 a 1990 y, actualmente, su conservación y vigilancia es una carga para el municipio.

El 22 de agosto de 2019, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, anunció que el predio en donde se encuentra el ex tiradero municipal, es un terreno de 154 mil 369 metros cuadrados, en el que, una vez que fuera aprobado por la Legislatura mexiquense, se podría llevar a cabo la construcción de espacios enfocados al entretenimiento, como auditorios, teatros, cines o estacionamientos, aunque el comprador tendría que realizar labores de compactación y cimentación del suelo.

Estimó que el precio de salida del terreno en la subasta pública, podría ser cercano a los 59 millones de pesos; sin embargo, el edil solicitó que también fuera desincorporado el Centro de Convenciones de Tlalnepantla, ubicado sobre Roberto Fulton y Mario Colín, en el centro de este municipio, con el fin de que se obtuvieran alrededor de 133 millones de pesos adicionales por la venta de éste, ya que ya no es funcional por el sismo de 2017, aunque esta propuesta aún no ha sido votada por los legisladores mexiquenses.

“En el último sismo que sufrió la ciudad, se registró una falla estructural, lo cual está plenamente acreditado y no pueden realizarse más eventos por el riesgo que implica para la integridad de la gente, y estoy convencido de que pasarán los años y seguirá así, porque el gobierno municipal no puede hacerse cargo de construir (uno nuevo), por lo que ya no puede hacerse cargo del centro de convenciones”, dijo.