Hoy Estado de México – agosto 2, 2021

Este fin de semana fueron suspendidos en Ecatepec cinco bares y un gimnasio que operaban de manera irregular y en cuyo interior no se respetaban las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

Personal del ayuntamiento intervinieron también en dos fiestas que se efectuaban en calle Calimaya de la colonia Sagitario 5, donde fueron dispersados unos 100 asistentes.

En una de las fiestas había una banda sinaloense, quienes accedieron a retirarse del lugar de manera voluntaria, mientras que en la otra fiesta los anfitriones accedieron a retirar el sonido que instalaron al interior de una carpa, sobre la vía pública.

En tanto, la noche del viernes autoridades municipales suspendieron el restaurante-bar «La Parrilla de Dany» y un gimnasio, ambos ubicados sobre la avenida Valle del Don, colonia Valle de Aragón Tercera Sección, por no contar con las licencias para su legal funcionamiento, mientras que el gimnasio excedía el horario de operatividad permitido durante el Semáforo Naranja de la emergencia sanitaria.

En la misma colonia, fueron colocados sellos de suspensión en el bar nudista “Scarlet Bar and Grill”, debido a que operaba a puerta cerrada y no contaba con los permisos correspondientes, además de que es una actividad no esencial. Del establecimiento fueron desalojadas cerca de 30 personas.













En la noche del sábado se suspendieron los bares Terra y La Mentirosa, ubicados en las colonias Tierra Blanca y El Calvario, respectivamente, pues ambos no contaban con licencias de funcionamiento vigentes.

Esa misma noche, la taquería Maty Grill, localizada en la colonia Valle de Aragón, bajó su cortina por expedir bebidas embriagantes de manera irregular.

El ayuntamiento informó que las diversas áreas del gobierno municipal han extremado precauciones para tratar de frenar un repunte en el número de contagios de Covid-19 en Ecatepec.