Jesús Hernández – agosto 04, 2021

A una semana de que aparentemente se resolviera el pago de nómina a trabajadores sindicalizados del Gobierno de Naucalpan, lo que afectó el otorgamiento de los servicios públicos por cerca de once días, las calles del fraccionamiento Ciudad Satélite continúan llenas de bolsas de basura, pues el servicio de recolección de los desechos públicos no se ha normalizado hasta ahora.

Vecinos de este fraccionamiento residencial denunciaron que, desde el pasado viernes 30 de julio y hasta este miércoles 04 de agosto, los trabajadores de limpia, a bordo de sus unidades, no habían realizado el servicio de recolección de basura en circuitos como Educadores, Juristas y Pensadores, entre otros.

“Como puede verse, ahora el fraccionamiento parece un cochinero, porque todos los días sacamos nuestras bolsas de basura como estamos acostumbrados, pero llevamos más de cinco días sin que pase el camión y ahora las calles están llenas de cajas, bolsas y demás desechos. Nosotros pagamos un predial, pagamos más impuestos y no nos merecemos esto”, aseguró Reyna Jiménez , vecina de Circuito Educadores.

De acuerdo con los afectados, pese a que el gobierno municipal se comprometió a regularizar el servicio de recolección de basura, una vez que pagó las nóminas pendientes, hasta ahora, los trabajadores municipales continúan argumentando que hace falta gasolina para la recarga de camiones y por eso no pueden llevar a cabo sus funciones de manera cotidiana.

“Nosotros conocemos a los trabajadores, son gente que ha venido por muchos años a recoger la basura y nos dicen que ahora no pueden venir diario. A algunos lugares no pueden llegar, porque no tienen mucha gasolina o están parados los camiones. Queremos saber dónde está el dinero de nuestros impuestos y por qué nos están brindando servicios de cuarta”, afirmó Hugo Fernández, vecino de Circuito Economistas.