Hoy Estado de México- agosto 9, 2021

Sergio Mayer, quien ha sido cantante, actor y actualmente diputado federal de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se “destapó” y aseguró que como parte de su futuro político quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, habló sobre sus aspiraciones una vez que concluya su periodo como legislador, a partir de septiembre próximo, pues hay que recordar que en junio pasado contendió por la reelección, la cual perdió.

“Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido…a mí me gustaría ser senador de la República o jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, expresó Mayer Bretón.

El hoy diputado dijo que no abandonará su carrera artística, ya que dichos eventos los puede realizar en su tiempo libre, y por ello no afectaría sus labores políticas o eventualmente, en el gobierno. Además, aseguró que no le da pena haber sido stripper.

“A mí no me da pena haber sido stripper, porque es parte de mi carrera, es parte de mi historia, y los strippers se ganan el pan con el trabajo y es válido”, comentó.

Pero las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y se burlaron de las aspiraciones políticas del actor. En diversas publicaciones expresaron un sinfín de críticas, burlas y memes.

“Alguna de las cosas más ridículas que he leído es que Sergio Mayer quiera ser jefe de gobierno de la CDMX ni en sus sueños más guajiros”; “La biblia dice que vendrán cosas peores y creo que ya están llegando. Sergio Mayer se destapa para Jefe de Gobierno de la CDMX. Dios nos libre”; “¿Que Sergio Mayer quiere ser Jefe de Gobierno? Ya pasó de ‘cantante’ a cómico”, son solo algunos de los comentarios en contra de Mayer.