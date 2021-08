Arturo Callejo-agosto 02, 2021

Entre el viernes y sábado pasados, días para registrarse y ser aspirante a presidir la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México por los próximos cuatro años, al menos siete lo hicieron, entre ellos, dos mujeres, tal fue el caso de Myrna García Morán, Magistrada Presidenta con licencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) y Guadalupe González Jordan, ex Consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

También se enlistó en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política de la 60 legislatura mexiquense, Antonio Lara Duque, Fundador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”; Ricardo Moreno García, ex funcionario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Moisés Jiménez González, ex servidor público en Tlalnepantla; Armando Martínez Peña, quien fuese director de Derechos Humanos en Atizapán; y Edgar Humberto Cruz Martínez, ex funcionario del DIF en Metepec.

Será mañana martes, cuando estos aspirantes a dirigir la CODHEM, tengan entrevistas con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para presentar su plan de trabajo y estar atentos a algunas posibles preguntas que les harán los legisladores.

Sus expedientes serán enviados a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura para obtener una terna y elaborar el dictamen que será subido al Pleno, donde se votará por alguien de los tres perfiles a obtener.

Finalmente, el actual Ombudsman, Jorge Olvera García, no se inscribió para tener la posibilidad de reelegirse al frente de la defensoría de los habitantes.