Hoy Estado de México- agosto 02, 2021

Poncho de Nigris se quejó amargamente a través de sus redes sociales porque no quisieron aplicarle la vacuna contra el COVID-19; sin embargo, el motivo por el que le negaron la inmunización es porque acudió a una sede que no le correspondía.

El influencer dijo que, aunque vive en Monterrey, Nuevo León, se registró en el municipio de San Nicolás con un domicilio propiedad de su actual esposa. Por ese motivo, el personal encargado del módulo de vacunación se negó a suministrarle la dosis del biológico.

“En Estados Unidos vacunan a todos, a quien llegue y donde llegue, viva México (…) Aquí te niegan la vacuna si no eres de este municipio (…) Me negaron la vacuna, no sé si estoy bien o estoy mal, a lo mejor yo soy el que está super mal”, acusó a través de Instagram.